بعد قتل ممثل المرشد الأعلى.. رجل دين إيراني يتعرض للطعن بسكين في قم

شفق نيوز/ تعرض رجل دين إيراني لهجوم بسكين، يوم السبت، في مدينة قم خلال حادث سير، وذلك بعد أيام على مقتل عضو في مجلس خبراء القيادة الإيراني.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أنه حادث الاصطدام وتحطم السيارة وجرح اثنين من المارة، ترجل السائق من سيارته وهاجم "أحد الضحايا وهو رجل دين" بسكين، على ما ذكر قائد شرطة قم أمير مختاري.

ونُقل الجرحى الثلاثة، ومن بينهم السائق الذي جرح نفسه بالسكين، إلى المستشفى. وما يزال رجل الدين في العناية المركزة، وفق مختاري، مضيفا أن دوافع الهجوم لم تتضح بعد.

يأتي ذلك بعد أيام على مقتل آية الله عباس علي سليماني، العضو في مجلس خبراء القيادة الموكل بتعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، جراء إطلاق نار استهدفه داخل مصرف في مدينة بابلسر في محافظة مازندران شمال البلاد.

وأوقف المهاجم وجرى التحقيق معه بعد الحادثة، الأربعاء الماضي، حسبما أعلن المسؤولون آنذاك، وقالوا إن "ما حصل لم يكن عملا أمنيا أو إرهابيا".

وتولى آية الله سليماني (75 عاما) عددا من المناصب الدينية ذات الشأن في الجمهورية الإسلامية، إذ كان ممثلا للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وإماما لصلاة الجمعة في عدد من المدن الكبرى مثل كاشان (وسط) وزاهدان مركز محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرق البلاد.

وبموجب الدستور، يعود إلى مجلس الخبراء المؤلف من 88 عضوا صلاحية تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله، وعزله وتعيين شخص جديد إذا رأى ذلك ضروريا.

والأربعاء الماضي أيضا، استُهدف رجل دين آخر في حادث دهس في العاصمة، بحسب الشرطة التي أكدت أن القوات الأمنية تلاحق السائق.

ولم تُعلن تفاصيل أخرى حول هذا الهجوم.