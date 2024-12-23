بعد فيدان.. وزير الخارجية الأردني يزور دمشق للقاء الشرع

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، العاصمة السورية دمشق.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على منصة (X)، أن "الصفدي سيلتقي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع وعددا من المسؤولين السوريين".

وتأتي زيارة الصفدي الى دمشق بعد يوم من زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الى العاصمة السورية ولقائه بالشرع.

وأكد فيدان والشرع توافقهما بشأن ضرورة حل جميع الفصائل المسلحة وتسليم سلاحها للدولة، بما في ذلك الفصائل الكوردية.

وأكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال زيارته الرسمية إلى دمشق، أنه "لا مكان لمسلحي حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب الكوردية في مستقبل سوريا".

ومن جانبه قال الشرع :" لن نسمح أبدا بوجود سلاح خارج يد الدولة.. الفصائل المسلحة ستحل نفسها تباعا وهذا سينطبق على المسلحين في مناطق سيطرة قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من الكورد).. لأن وجود جهة ما مسلحة في أي مكان يعني تهديد للأمن والاستقرار".