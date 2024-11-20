بعد فوز ترامب.. نتنياهو يفتح النار على بايدن

شفق نيوز/ هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، وذلك بعد مرور أسبوعين تقريبًا على الانتخابات الأمريكية وفوز الجمهوري دونالد ترامب.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، انتقد نتنياهو، في جلسة عامة للكنيست، مراراً وتكراراً حكم إدارة بايدن وسياساتها في مفترقات الطرق الرئيسة في حرب إسرائيل المستمرة ضد إيران ووكلائها.

وقال نتنياهو: "كانت لدى الولايات المتحدة تحفظات واقترحت أن لا ندخل غزة، كانت لديها تحفظات بشأن دخول غزة وخان يونس، والأهم من ذلك، عارضت بشدة الدخول إلى رفح".

وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية الراحلة قد حثوا إسرائيل بشكل علني على تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في هجومها على رفح.

وأضاف: "أخبرني الرئيس بايدن أنه إذا دخلنا، فسوف نكون وحدنا. وقال أيضًا إنه سيتوقف عن إرسال شحنات الأسلحة المهمة لنا. وقد فعل ذلك. بعد أيام قليلة، ظهر بلينكن (وزير الخارجية) وكرّر نفس الأشياء، فقلت له: سنقاتل بأظافرنا".