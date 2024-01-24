بعد ترشح ترامب.. بايدن يوجه رسالة: أمريكا على المحك

شفق نيوز/ حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أنّ الديموقراطية والحريّات الفردية وكل شيء في الولايات المتّحدة "على المحكّ" وذلك في ظل استمرار فوز سلفه دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في عدد من الولايات وآخرها نيوهامبشر.

وفي بيان أصدره بعيد فوز خصمه الجمهوري، قال الرئيس الديمقراطي الساعي للفوز بولاية ثانية إنّه "من الواضح الآن أنّ دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري، ورسالتي إلى البلاد هي أنّ المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر. ديمقراطيتنا، حرياتنا الفردية.. اقتصادنا.. كلّها على المحك".

وفور صدور هذه التقديرات الإعلامية بفوز ترامب، اعتبرت الحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن أنّ فوز الرئيس السابق في نيوهامبشر يعني أنّ حصوله على ترشيح حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاسية بات شبه مضمون.

وذكرت مديرة الحملة جولي تشافيز رودريغيز في بيان إنّ "نتائج الليلة تؤكّد أنّ دونالد ترامب ضمَن عملياً ترشيح الحزب الجمهوري".

وكان ترامب فاز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشر، أمام منافسته السفيرة السابقة في الأمم المتّحدة، نيكي هايلي، بحسب ما أظهرت تقديرات نشرتها وسائل إعلام أمريكية عديدة مساء الثلاثاء.