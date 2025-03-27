بعد "فضيحة سيغنال".. الكشف عن إمكانية اختراق حسابات مستشاري أمن ترامب

شفق نيوز/ لم تمض سوى أيام معدودات على "فضيحة سيغنال" التي كشفت عن خطط عسكرية أمريكية تجاه اليمن، حتى أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية بأن هناك تطبيقات أخرى بالإمكان اختراقها والوصول إلى البيانات الخاصة لكبار مستشاري الأمن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الإنترنت.

وذكرت المجلة أنه يمكن العثور على أرقام الهواتف المحمولة وعناوين البريد الإلكتروني، وفي بعض الحالات كلمات المرور، التي استخدمها مستشار الأمن القومي مايك والتز، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، عبر خدمات بحث بيانات تجارية وبيانات مُخترقة نُشرت عبر الإنترنت.

وتواجه إدارة ترامب دعوات لاستقالة مسؤولين كبار وسط انتقادات من الحزبين بعد الكشف المحرج عن المعلومات يوم الاثنين.

وناقشت مجموعة الدردشة، التي ضمت نائب الرئيس جي دي فانس، وهيجسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وآخرين، خططاً حساسة لشن ضربات على أهداف حوثية في اليمن عبر تطبيق "سيغنال"؛ ما قد يهدد سلامة الجنود الأمريكيين المشاركين في العملية.

واستُخدمت أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، في بعض الحالات لحسابات "إسنتغرام" و"لينكدإن"، وخدمة التخزين السحابي "دروبوكس"، وتطبيقات تتبع موقع المستخدم.

وأفادت مجلة "دير شبيغل" بأنه كان من السهل للغاية اكتشاف رقم هاتف هيغسيث وعنوان بريده الإلكتروني، باستخدام مزود معلومات اتصال تجاري.

ووجدت أن عنوان البريد الإلكتروني، وفي بعض الحالات حتى كلمة المرور المرتبطة به، يمكن العثور عليه في أكثر من 20 تسريباً للبيانات، كما كشفت المجلة الألمانية بأنه كان من الممكن التحقق من استخدام عنوان البريد الإلكتروني قبل بضعة أيام فقط.

كما ذكرت أن رقم الهاتف المحمول أدى إلى حساب "واتساب" يبدو أن هيغسيث حذفه مؤخراً.

وورد أن أرقام غابارد وفالتز مرتبطة بحسابات على تطبيقي "واتساب" و"سيغنال"، كما أوضحت "دير شبيغل" أن ذلك جعلهما عرضة لبرامج تجسس مثبتة على أجهزتهما.

وأضافت المجلة أنه من المحتمل أيضا أن عملاء أجانب كانوا يتجسسون خلال محادثة جماعية على "سيغنال" مؤخرا حول خطط أمريكية سرية للغاية لشن غارات جوية على الحوثيين في اليمن في 15 آذار/ مارس الجاري.

وأدرج والتز، عن غير قصد، صحفياً في المحادثة، وهو جيفري غولدبرغ من مجلة "أتلانتيك" التي نشرت تفاصيل إضافية عن المحادثة يوم الأربعاء.