بعد فشل الأول.. فرنسا تدعو لاجتماع جديد بشأن أوكرانيا

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء، بأن فرنسا وجهت دعوات إلى كندا ودولاً أوروبية لم تكن حاضرة في الاجتماع الأول، للمشاركة في اجتماع ثانٍ غد الأربعاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، قولها إن "فرنسا تعتزم عقد اجتماع ثان غداً الأربعاء لمناقشة أزمة أوكرانيا والأمن الأوروبي، حيث دعت إليه الدول الأوروبية التي لم تكن حاضرة في الاجتماع المماثل يوم الاثنين، بالإضافة إلى كندا".

وبحسب المصادر، سيشارك في الاجتماع كل من النرويج، وليتوانيا، وإستونيا، ولاتفيا، والتشيك، واليونان، وفنلندا، ورومانيا، والسويد، وبلجيكا، بالإضافة إلى كندا"، وسينضم ممثلو بعض هذه الدول إلى الاجتماع عبر مكالمة الفيديو.

وفقا لما ذكرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، أعربت دول أوروبا الشرقية التي لم تتم دعوتها إلى اجتماع الاثنين، وخاصة رومانيا والتشيك، عن استيائها من استبعادها.

حيث أبدى رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، غضبه، قائلا: "لم يستقبل أحد عددا من اللاجئين الأوكرانيين أكثر منا"، متهما الرئيس الفرني إيمانويل ماكرون الذي دعا إلى الاجتماع بـ"الغطرسة".

فيما قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لـ"رويترز"، إن بعض الدول "لم تكن سعيدة لأن اجتماع الاثنين كان لقادة مختارين فقط وليس قمة كاملة للاتحاد الأوروبي".

وعقدت ثماني دول أوروبية بما فيها ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وهولندا والدنمارك يوم أمس الاثنين اجتماعا غير رسمي حول أوكرانيا في باريس بمبادرة من ماكرون. وشارك في الاجتماع أيضا رؤساء مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته.

واختتم الاجتماع الطارئ بشأن أوكرانيا دون صدور أي قرارات أو بيان ختامي أو مؤتمر صحافي لماكرون الذي نظم الاجتماع.

وكشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الاجتماع شهد خلافات حادة بين الدول الأوروبية المشاركة حول إرسال قوات إلى أوكرانيا.

فقد أعلن رئيس وزراء بولندا دونالد توسك أن بلاده لا تخطط لإرسال قواتها إلى أوكرانيا، لكنها ستدعم البلدان التي قد تقدم على هذه الخطوة.

من جانبه، أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس انزعاجه من النقاش الدائر حول نشر قوات أجنبية في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار مشيرا إلى أن ذلك سابق لأوانه لأن نتائج المفاوضات لا تزال غير معروفة.

أما رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، فقد أكد استعداده للنظر في نشر قوات بريطانية في أوكرانيا إلى جانب دول أخرى إذا كان هناك اتفاق سلام طويل الأجل مشددا على أن أي نشر لهذه القوات، يجب أن يكون مدعوما بضمانات أمنية من الولايات المتحدة.

بينما أبدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني انزعاجها من اجتماع باريس وأكدت أن موضوع أوكرانيا يجب مناقشته مع قادة جميع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك الأقرب إلى روسيا، ورفضت التحدث إلى الصحفيين بعد الاجتماع.