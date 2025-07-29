بعد فرنسا.. بريطانيا تعترف بدولة فلسطين في أيلول

شفق نيوز- لندن

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك بعد 5 أيام من إعلان مشابه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقل متحدث باسم داونينغ ستريت عن ستارمر خلال اجتماع مجلس الوزراء قوله إن "الوضع غير المحتمل بشكل متزايد في غزة وتراجع فرص التوصل إلى حل الدولتين" يجعلان من الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة ضرورية الآن.

وأضاف المتحدث أن "المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر، ما لم تقدم الحكومة الإسرائيلية على خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة، وتوافق على وقف لإطلاق النار، وتوضح نيتها عدم ضم أراض من الضفة الغربية، وتلتزم بعملية سلام دائمة تؤدي إلى حل الدولتين".

وقال ستارمر إن بلاده لا تساوي بين إسرائيل وحركة حماس، مشدداً على أن المطالب البريطانية من حماس لا تزال قائمة.

وكان ستارمر قد أشار في وقت سابق إلى أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو عنصر أساسي لضمان استئناف عملية السلام، لكنه ربط ذلك بظروف ميدانية وسياسية تسمح بتحقيق هذا الهدف.

ويأتي هذا الموقف البريطاني بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس 24 تموز/ يوليو الجاري، عزمه إعلان قرار الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال اجتماعاتها المقررة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.