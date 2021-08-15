بعد فرار الرئيس.. طالبان تأمر مقاتليها بدخول كابول

شفق نيوز/ أمرت حركة طالبان، يوم الأحد، مسلحيها باقتحام العاصمة الأفغانية كابول، بعد أن حاصرتها وسيطرت على معظم مناطق البلاد.

وقالت طالبان إنها "تدعو قواتها لدخول المناطق التي خرجت عن سيطرة القوات الأفغانية في كابل".

وكان متحدث باسم الحركة قد قا، إن "الشرطة والمسؤولين في كابول لاذوا بالفرار، مما يمثل مشكلة أمام حفظ القانون والنظام".

وتسارع انهيار الجيش الأفغاني، خلال الآونة الأخيرة، فيما طالبت حركة طالبان بتسليم العاصمة كابل، سلميا، من أجل تفادي القتال. وقال المتحدث باسم طالبان: "ندعو الرئيس أشرف غني والقادة الأفغان إلى العمل معنا".

لكن مسؤولا أفغانيا أكد لوكالة أنباء رويترز، أن غني غادر البلاد إلى طاجيكستان، وهو أمر انتقده بشدة وزير الدفاع، قائلا إن الرئيس "كبل أيدينا ولاذ بالفرار".

وبدوره، وصف أكبر مسؤول أفغاني معني بعملية السلام، عبد الله عبد الله، غني بـ"الرئيس السابق"، محملا إياه مسؤولية "وضع أفغانستان في مثل هذه الحالة".

يذكر أنه بالرغم من تصريحات حركة طالبان، التي تحدثت فيها عن "دخول سلمي" للعاصمة، فإن مستشفى كابل أعلن على تويتر إصابة أكثر من 40 شخصا في اشتباكات على مشارف العاصمة، ونقلهم للعلاج.