بعد إغلاقه لمرتين خلال الـ24 ساعة الماضية..مطار ميونخ يستأنف رحلاته تدريجياً

شفق نيوز- برلين

استأنفت سلطات مطار ميونخ بألمانيا، يوم السبت، الرحلات تدريجيا بعد إغلاقه مرتين خلال الساعات الـ24 الماضية إثر رصد مسيرات، بحسب "رويترز".

وكان المطار أعلن، مساء أمس الجمعة، في بيان على موقعه على الإنترنت أنه "بسبب رصد غير مؤكد لطائرات مسيرة، تم تعليق الحركة الجوية حتى إشعار آخر كإجراء احترازي".

من جهته، قال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية: "تم رصد طائرتين مسيرتين في وقت واحد قبل الساعة 11 مساء حول المدرجين الشمالي والجنوبي"

وأضاف أن "الطائرات المسيرة ابتعدت على الفور قبل التعرف عليها".

وسبب تعليق الملاحة في مطار ميونخ، تم تحويل مسار 23 رحلة قادمة وإلغاء 12 رحلة مغادرة.

وتوقع بيان صادر عن مطار ميونخ، "استئناف الخدمة عند الساعة الخامسة من صباح اليوم السبت".

في سياق متصل، قالت متحدثة باسم القيادة العملياتية للجيش الألماني في برلين، إنه تم "رصد مسيرة فوق منشأة عسكرية قرب مطار ميونخ".

وتسبب رصد سابق للمسيرات في تعطيل واسع النطاق للحركة في مطار ميونخ مساء أمس الأول الخميس، مما أثر على 3000 راكب.

يأتي هذا بينما قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، إن "الجيش الألماني سيساعد في الدفاع عن القطاع المدني ضد المسيرات عن طريق توفير المساعدة الإدارية للشرطة".

وأضاف أنه "سيقدم مسودة مشروع قانون جديد بشأن أمن الطيران"، ووفقاً لدوبرينت، يتزايد التهديد الذي تشكله المسيرات، لا بسبب أعدادها المتزايدة فحسب، بل بسبب جودة الأجهزة ذاتها أيضاً.

وأشار إلى "رصد مسيرات تبلغ المسافة بين طرفي جناحيها ثمانية أمتار في ولاية شليزفيغ-هولشتاين شمالي ألمانيا"، ورغم ذلك لم يدل الوزير بتفاصيل بشأن نوع المسيرات التي تمت رؤيتها قرب مطار ميونخ يوم الخميس وعددها.

من جهته، قال وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية يواخيم هيرمان، إن "الشرطة قد تحصل على سلطات موسعة لمواجهة التهديد الذي تشكّله المسيرات".

وأضاف أنه "سيتم تقديم مسودة مشروع لإصلاح قوانين حفظ الأمن في غضون فترة وجيزة"، مشيراً إلى أنه "سيتم تقديم الخطة في اجتماع لمجلس الولاية الثلاثاء المقبل".

ولفت الوزير إلى أن "التهديد الذي تمثله المسيرات حقيقي ومتنام. وتواجه بنيتنا التحتية الحيوية خطراً متزايداً".

وكانت حركة الطيران في مطار ميونخ قد توقفت ليل الخميس-الجمعة بعد رصد طائرات مسيّرة في محيطه، وألغيت 17 رحلة بسبب الحادثة، مما أثر على نحو 3000 مسافر.

والاضطراب في عمليات مطار ميونخ هو الأحدث في حركة الطيران الأوروبي بعد أن تسبب رصد طائرات مسيرة في إغلاق مطارات في الدنمرك والنرويج مؤقتاً الأسبوع الماضي، مما دفع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة كوبنهاغن إلى دعم خطط لتعزيز دفاعات التكتل من خلال اتخاذ إجراءات للتصدي للطائرات المسيرة.