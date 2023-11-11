بعد غارات ليليلة.. مدفعية ومسيرات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، باستهداف المدفعية الإسرائيلية مواقع في جنوب لبنان.

وذكر موقع RT، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة الزهراني التي تبعد حوالي 40 كم عن الناقورة، فيما تم استهداف أطراف بلدتي الظهيرة وطيرحرفا في القطاع الغربي بجنوب لبنان بالمدفعية.

ونفذت طائرات إسرائيلية مساء الخميس سلسلة غارات استهدفت أحراج اللبونة في الناقورة، والحدب في عيتا الشعب، وأطراف بلدة كفركلا، ومرتفعات بلدة شبعا، والهبارية، وتل نحاس، وسهل مرجعيون.

كما نفذت غارة على أطراف بلدة بليدا في القطاع الغربي، أدت إلى اشتعال النار في أحد المنازل.

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل 7 من عناصره منذ بدء التصعيد على الحدود الجنوبية عقب إطلاق "حماس" لعملية "طوفان الأقصى"، لترتفع حصيلة خسائره جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى 68 عنصرا.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.