بعد عودته من الصين.. ماكرون يحذر أوروبا من التبعية لأمريكا

شفق نيوز / شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، وهو على متن طائرة العودة من الصين في زيارة استغرقت 3 أيام، على ضرورة ألا تصبح أوروبا تابعة للولايات المتحدة.

وقال ماكرون غداة عودته من بكين، إن "أوروبا يجب أن تقاوم الضغوط الرامية لتحويلها إلى تابعة للولايات المتحدة"، موضحاً أن "على أوروبا أن تقلص ارتباطها بالولايات المتحدة. يجب ألا تنجر إلى مواجهة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان".

وأضاف: "السؤال الذي يتعين على الأوروبيين الإجابة عليه، هو هل من مصلحتنا تسريع حدوث أزمة حول تايوان؟، ليجيب سريعا بالنفي، محذرا من أن يتحول الأوروبيون إلى تابعين للسياسة الأمريكية في هذا الملف.

ورأى ماكرون أن على دول الاتحاد الأوروبي "تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج الحدود الإقليمية"، مؤكداً من جديد على نظرية "الحكم الذاتي الاستراتيجي لأوروبا، التي من المفترض أن تقودها فرنسا، لتصبح قوة عظمى ثالثة".