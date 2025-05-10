بعد إعلان ترامب.. باكستان والهند تؤكدان وقف إطلاق النار "الفوري"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، يوم السبت، أنها وافقت مع الهند على وقف فوري لإطلاق النار، بعد أيام من تبادل الهجمات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إن بلاده "سعت دائما إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة، من دون المساس بالسيادة وسلامة الأراضي".

وأضاف الوزير أن نحو 30 دولة شاركت في جهود دبلوماسية نشطة لوقف الحرب، مشيرا إلى "تفعيل القنوات العسكرية والخطوط الساخنة بين الهند وباكستان".

كما أكد وزير خارجية الهند سوبراهمانيام جايشانكار، "التوصل مع باكستان إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار والعمل العسكري"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

إلى ذلك، أعلنت هيئة الطيران الباكستانية إعادة فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات، بعد إعلان إسلام آباد ونيودلهي وواشنطن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وذلك بعد إغلاق لأيام.

وجاء الإعلان الباكستاني- الهندي بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق النار الكامل "بشكل كامل فوري".

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "بعد ليلة طويلة من المحادثات التي قامت الولايات المتحدة بوساطتها، يسعدني أن أعلن أن الهند وباكستان قد توصلتا إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "تهانينا للبلدين على استخدام الحكمة والمنطق السليم والذكاء الكبير. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس تواصلا مع كبار المسؤولين الهنود والباكستانيين على مدار 48 ساعة الماضية.

وكتب على منصة "إكس": "يسعدني أن أعلن أن حكومتي الهند وباكستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار".

وأضاف روبيو: "حكومتا الهند وباكستان ستبدآن محادثات حول مجموعة واسعة من القضايا في موقع محايد".

يذكر أن هذا التوتر غير المسبوق بين الجارتين النوويتين بدأ منذ الهجوم الدامي الذي أودى بحياة 26 شخصا في مدينة باهالغام السياحية، بإقليم كشمير الذي يتنازع البلدان السيادة الكاملة عليه منذ تقسيمه عند الاستقلال عام 1947، يوم 22 أبريل الماضي، إذ اتهم الجانب الهندي إسلام آباد برعاية منفذي الهجوم، في حين نفت باكستان الأمر جملة وتفصيلا.

إلى أن شنّت الهند، الأربعاء الماضي، هجمات بالمسيرات على أراض باكستانية، لترد إسلام آباد بدورها، ما صعد التوترات بين البلدين، ورفع التأهب العسكري.

ثم أعلن الجيش الباكستاني إطلاق عملية البنيان المرصوص فجر اليوم ردا على هجمات هندية استهدفت 3 قواعد جوية، لافتا إلى أنه ضرب عدة مواقع هندية.