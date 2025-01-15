بعد إعلان ترامب التوصل إلى الاتفاق.. تعرف على تفاصيل هدنة غزة (وثائق)

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل اتفاق الهدنة في قطاع غزة، الذي يهدف إلى تحقيق استقرار "طويل الأمد" وإنهاء العنف بين الأطراف المتنازعة.

وبموجب هذا الاتفاق، ذكرت تقارير صحفية، سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، يتم التوافق عليه بين الجانبين، كما سيضمن الاتفاق عودة الهدوء المستدام إلى القطاع وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، مع انسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي.

كما يتضمن الاتفاق خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، مع فتح المعابر الحدودية للسماح بحرية حركة السكان ونقل البضائع داخل القطاع.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الشرقية والمكتظة بالسكان، على أن تقتصر تمركزاتها على الحدود في جميع مناطق القطاع.

كما سيتم فرض وقف مؤقت للطيران الإسرائيلي، بما في ذلك الطيران الاستطلاعي، لمدة 10 ساعات يومياً فوق غزة.

وتتضمن المرحلة الأولى أيضاً الإفراج عن نحو 2000 أسير فلسطيني، بينهم 250 أسيراً من ذوي الأحكام المؤبدة، إلى جانب تبييض سجون إسرائيل من جميع الأسرى النساء والأطفال تحت سن 19 عاماً.

وقبل قليل، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.

وقال ترامب، في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، إنه "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن في الشرق الأوسط".

وأضاف: "سيتم إطلاق سراحهم قريباً. شكراً لكم".

يأتي ذلك فيما أعلن مسؤول أميركي لموقع "إكسيوس"، مساء الأربعاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

كما كشف مصدر أميركي لـ"سكاي نيوز عربية" أن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف أبلغ عدة دول عربية بإتمام العمل على صفقة لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف "مبعوث ترامب أبلغ إسرائيل بضرورة وقف الحرب فوراً".

وأفادت وسائل إعلام أميركية، بأن الحكومة الإسرائيلية وحماس توصلتا إلى اتفاق من شأنه أن يوقف القتال في قطاع غزة، ويؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن والسجناء الفلسطينيين على مراحل.

وأكد مسؤول كبير في حماس لشبكة "CNN" الأميركية أن الحركة وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن، وأنها سلمت ردها للوسطاء.

وفي بيان منفصل، قالت الحركة إنها تشاورت مع الفصائل المسلحة الحليفة بشأن الاتفاق المقترح.

وأضافت "لقد تعاملت الحركة بكل مسؤولية وإيجابية، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة، بوقف العدوان الصهيوني عليه ووضع حد للمجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مصدران مطلعان على الأمر لشبكة "CNN" إن الحكومة الإسرائيلية تتوقع أن يتم الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق من يوم الأربعاء أو الخميس.

جاء ذلك بعد بيان أصدرته حركة حماس أعلنت فيه أنها سلَّمت للوسطاء ردّها على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار، وأوضحت أن مكتبها السياسي عقد اجتماعاً طارئاً، لمناقشة المقترح المقدَّم من الوسطاء، وأنها تعاملت "بكل مسؤولية وإيجابية"، معه.

وكان موقع "واللا" العبري نقل عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، أنه وقبل فترة قصيرة من إعلان اتفاق غزة، أُبلغ فريق التفاوض الإسرائيلي تل أبيب بأن حركة حماس قررت في اللحظات الأخيرة تقديم مطالب جديدة.

وأوضح المسؤول، أن هذه المرة كانت مطالب اللحظات الأخيرة، فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، خلافاً لما هو مقرر.

وتشمل المطالب الجديدة من حماس، تغييرات في الخرائط التي وافق عليها مجلس الوزراء والوسطاء الأميركيون، حيث تعارض بشكل تام الخرائط الحالية، حسب الموقع.

وشدد المسؤول الإسرائيلي على رفض تل أبيب بمنتهى القوة هذه المطالب الجديدة من حماس، وأكد الرفض الإسرائيلي أيضاً على إجراء أي تغييرات على الخرائط الموافق عليها سابقاً.

وأوضح أن حماس أبدت اعتراضاتها على الترتيبات المتفق عليها بشأن ممر فيلادلفيا، الذي يقع على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر.

ونشرت وسائل إعلامية نسخاً مكتوبة من اتفاق وقف النار في غزة، وفيما يلي صوراً عنها: