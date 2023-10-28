بعد إعلان بايدن.. فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة امريكية في سوريا

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق استهداف "قاعدة الاحتلال الامريكي في التنف السورية بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر، بحسب بيان صدر عنها فجر اليوم السبت.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليلة أمس، أنه أمر بتنفيذ هجمات ضد أهداف إيرانية في سوريا، وقال إن واشنطن مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات، بـ"حسب الضرورة"، للتصدي لمزيد من التهديدات.

وقال بايدن في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن "مجموعات الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني ارتكبت سلسلة من الهجمات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر 2023"، مشيرا إلى إصابة العديد من العسكريين الأمريكيين في تلك الهجمات.

وقال إنه أمر الخميس بتنفيذ ضربات مستهدفة ضد منشآت في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والمجموعات التابعة له لـ"تحقيق الردع".

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق بأن بايدن أمر بتوجيه ضربات على منشآت تابعة لإيران في سوريا، "ردا على سلسلة من الهجمات" استهدفت القوات المسلحة الأمريكية.

وتتواصل الاستهدافات التي تطال الوجود الأمريكي في سوريا والعراق، عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك في رد من تلك الفصائل على الدعم الامريكي لاسرائيل التي تشن حربا على قطاع غزة، وفق بيانات تصدر عنها، في وقت تتهم واشنطن "الجماعات المدعومة من إيران" بتنفيذ تلك الهجمات.

وفي الأيام الأخيرة تعرّضت قواعد عسكرية تتواجد فيها قوات أمريكية، منها قاعدة "حرير" في أربيل وقاعدة "عين الأسد" في الأنبار، لهجمات بمسيرات وصواريخ.