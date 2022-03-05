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بعد إعلانها الهدنة صباح اليوم.. روسيا تستأنف عملياتها العسكرية في أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-05T16:54:53+0000
بعد إعلانها الهدنة صباح اليوم.. روسيا تستأنف عملياتها العسكرية في أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استئناف العمليات العسكرية في أوكرانيا، معللة ذلك بأن "نظام كييف استغل" الهدنة المعلنة.

وقالت الدفاع الروسية، "لا يمكن لمدني واحد أن يترك اريوبول وفولنوفخا"، مؤكدة أن "الكتائب القومية استغلت "نظام الصمت" لتقوية مواقعها على طول الممرات الآمنة".

وتابعت الوزارة، "بسبب عدم رغبة الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد "نظام الصمت" (الهدنة)، فقد استؤنفت العمليات العسكرية في الساعة 18.00 بتوقيت موسكو".

وكانت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم السبت، عن نظام تهدئة من جانبها يتضمن وقفاً لإطلاق النار يبدأ الساعة العاشرة صباحا، وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.

وذكرت الوزارة أن "اتفاقاً تم مع الجانب الأوكراني، على الممرات الإنسانية، والطرق التي سيخرج منها المدنيون".

وأعلنت أوكرانيا، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار مع روسيا، وفتح ممرات آمنة في المناطق التي تشهد قتالا بين الجيشين، لضمان خروج المدنيين، وذلك عقب جولة مفاوضات ثانية أجريت بين الطرفين في بيلاروسيا.

ويأتي ذلك، في وقت دخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، يومها العاشر، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

بينما فرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

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