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بعد عقوبات أميركا الجديدة.. موسكو تستدعي سفيرها من واشنطن

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-17T18:01:24+0000
بعد عقوبات أميركا الجديدة.. موسكو تستدعي سفيرها من واشنطن

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، استدعاء السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إلى موسكو للتشاور وتقييم آفاق العلاقات مع واشنطن.

ويأتي هذا التحرك، بعد ساعات من إعلان وزارة التجارة الأميركية، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الخميس، بسبب قضية المعارض الروسي (أليكسي نافالني) الذي تعتقد واشنطن أنه تعرض لـ(هجوم كيميائي) الصيف الماضي.

وتشمل العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا، الصادرات ذات الصلة بالأمن القومي، مع إبقاء بعض الاستثناءات المتعلقة بقطاع الطيران والفضاء سارية حتى 1 أيلول المقبل.

وأوضح مصدر في الخارجية الروسية، أن "الهدف من المشاورات مع السفير الروسي لدى واشنطن، هو بحث الخطوات المطلوبة والاتجاه اللازم اتباعه على خلفية حال العلاقات مع الولايات المتحدة".

وأضاف المصدر، أن "الإدارة الأمريكية قريبة من تجاوز مرحلة المئة يوم الرمزية على توليها السلطة، وهي مناسبة جيدة لمحاولة تقييم ما نجح فيه فريق جو بايدن، وما لم ينجح فيه".

ولفت إلى أن "الأهم بالنسبة لموسكو هو تحديد السبل الممكنة لترميم العلاقات الروسية الأمريكية، التي تمر بمرحلة متأزمة بسبب سياسة واشنطن".

وتابع أن "من مصلحة موسكو منع تدهور لا رجعة عنه لهذه العلاقات، إذا كان الأميركيون يدركون خطورة تداعيات ذلك".

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