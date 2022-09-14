بعد عامين من الوباء.. الصحة العالمية تزف "بشارة" بشأن كورونا

شفق نيوز/ أكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، أن وباء كورونا يقترب من نهايته بعد تسجيل تراجعاً بأعداد الإصابات، إلا أنها حذرت في الوقت نفسه من التهاون مع تلقي اللقاحات.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي أوردته وسائل إعلام غربية، إن الإصابات بفيروس كورونا سجلت أدنى مستوى لها منذ نحو عامين ونصف العام، لذلك يجب اغتنام الفرصة ومواصلة جهود القضاء على الوباء وإلا "سنواجه خطر رؤية مزيد من المتحورات والوفيات".

وأضاف أن العالم يقترب أكثر من أي وقت مضى، من القضاء على الوباء الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية العام 2019،

"ففي الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات الأسبوعية إلى ادنى مستوى له منذ آذار/ مارس 2020. لم نكن يوما بموقع أفضل مما نحن عليه الآن للقضاء على الجائحة".

لكنه حذر "لم نحقق ذلك بعد لكن النهاية في متناول اليد"، مشبهاً العالم كما لو أنه "شخص يركض في ماراثون ولا يتوقف حين يرى خط النهاية. يجري أسرع، بكل الطاقة المتبقية لديه. ونحن أيضا".

وتابع غيبريسوس "يمكننا جميعا رؤية خط النهاية ونحن في طريقنا للفوز لكنه سيكون فعليا أسوأ وقت للتوقف عن الركض".

وشدد على أنه "إذا لم نغتنم هذه الفرصة فإننا نواجه خطر رؤية مزيد من المتحورات ومزيد من الوفيات واضطرابات أكثر ومزيد من عدم اليقين"، داعيا الى "انتهاز هذه الفرصة".

وبحسب آخر تقرير وبائي نشرته منظمة الصحة العالمية فإن عدد الإصابات تراجع بنسبة 12% خلال الأسبوع الممتد من 29 آب/ أغسطس إلى 4 أيلول/ سبتمبر مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه ليصل الى حوالى 4,2 مليون إصابة جديدة.

وعدد الإصابات بدون شك أعلى بكثير لاسيما لأن الحالات الطفيفة لا يتم الإعلان عنها أحيانا لكن أيضا لأن العديد من الدول خففت من فحوصات الكشف.

وفي 4 أيلول/ سبتمبر، أحصت منظمة الصحة العالمية أكثر من 600 مليون إصابة مؤكدة رسميا - هنا أيضا بلا شك العدد أقل بكثير من الواقع - كما هي الحال بالنسبة للوفيات المسجلة رسميا والبالغ عددها 6,4 مليون وفاة.