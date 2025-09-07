بعد ضربات روسية على أوكرانيا.. بولندا تؤمن مجالها الجوي

شفق نيوز- وارسو

شهدت بولندا، اليوم الأحد، تحركات عسكرية نشطة، بعد أن شنت روسيا غارات جوية استهدفت غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا.

وقالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية، إن "طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء نشطت في وقت مبكر من صباح الأحد لضمان سلامة المجال الجوي البولندي.

وأضافت في منشور على منصة "إكس": "طائرات بولندية وأخرى تابعة للحلفاء تنشط في مجالنا الجوي، مع وضع أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادارات في أعلى درجات الجاهزية".

وشهدت أوكرانيا منذ منتصف الليل حالة تأهب في جميع أنحائها تقريبا تحسبا لغارات جوية، عقب تحذيرات من القوات الجوية الأوكرانية من هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة روسية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع البولندية، أعلن أمس السبت، أن جسما مجهولا يرجح أن يكون طائرة مسيّرة تستخدم للتهريب، سقط في شرق بولندا.

وأضاف أن "الجسم لا يبدو مسيّرة عسكرية"، موضحا أن "الشرطة ستوفر المزيد من التفاصيل في وقت لاحق".

وترفع بولندا حالة التأهب القصوى تحسبا لاختراق أجسام مجالها الجوي، منذ سقوط صاروخ أوكراني طائش على قرية جنوبي البلاد عام 2022، مما أسفر عن مقتل شخصين، بعد بضعة أشهر من بدء الهجوم العسكري الروسي الشامل على أوكرانيا.