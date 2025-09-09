بعد إضرام النار في مقره.. إجلاء الرئيس النيبالي بطائرة عسكرية

شفق نيوز- كاتماندو

أفادت وسائل إعلام نيبالية، يوم الثلاثاء، أن الجيش النيبالي أجلى الرئيس راما تشاندرا باوديلا، بعد أن اقتحم مثيرو الشغب مقر إقامته، وأضرمت النيران في مكتبه في العاصمة.

وكتب موقع "خبرهب" في منشور له، إنه "ردًا على الهجوم، أجلى الجيش النيبالي الرئيس راما تشاندرا باوديلا، بطائرة هليكوبتر إلى شيفابوري، حيث يقع مركز تدريب عسكري، لضمان سلامته"، مشيرًا إلى أن "مثيري الشغب أضرموا النار في مكتبه".

وسبق للموقع أن ذكر أن مثيري الشغب في نيبال، وعقب حظر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية، اقتحموا مقر إقامة رئيس البلاد.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "إنديا توداي"، أن "رئيس الوزراء النيبالي شارما أولي، استقال من منصبه وسط تصاعد الاضطرابات في البلاد، وانتشار الجيش بعد أن قام المتظاهرون بإضرام النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي الحاكم".

وأفادت صحيفة "كاتماندو بوست"، أن "متظاهرين في نيبال أضرموا النار في المكتب المركزي لحزب المؤتمر النيبالي الحاكم"، فيما ذكرت أن "الجيش النيبالي أجلى الوزراء من مقار إقامتهم باستخدام طائرات هليكوبتر بسبب الاحتجاجات الحاشدة في البلاد".