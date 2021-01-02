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بعد شهر ونصف من إغلاقه.. إعادة فتح طريق "ام فور" بين الحسكة وحلب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-02T15:47:06+0000
بعد شهر ونصف من إغلاقه.. إعادة فتح طريق "ام فور" بين الحسكة وحلب

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية من داخل بلدة عين عيسى في سوريا، يوم السبت، بإعادة فتح طريق الحسكة – حلب الدولي M4 أمام الحركة المدنية والتجارية بعد إغلاقه قرابة شهر ونصف.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تسيير أول قافلة مدنية وتجارية برفقة القوات الروسية من بلدة عين عيسى باتجاه بلدة تل تمر ومنها إلى الحسكة والقامشلي وبالعكس بعد إغلاق هذا الطريق قرابة شهر ونصف بسبب التصعيد الأخير الذي شهدته البلدة من قصف واشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية". 

يشار إلى أن طريق الحسكة – حلب الدولي M4 اعيد فتحه في الـ 20 من الشهر الماضي ليوم واحد حيث انطلقت القوافل التجارية والمدينة برفقة القوات الروسية من بلدة عين عيسى وجرى استهدافها من قبل الفصائل الموالية لتركيا وتبادل إطلاق النار وعلى إثرها أغلقت القوات الروسية الطريق لحين وقف التصعيد من قبل هذه الفصائل على البلدة وريفها.

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