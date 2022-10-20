بعد شهر ونصف.. ليز تراس تستقيل من رئاسة الوزراء البريطانية

شفق نيوز / أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، يوم الخميس، استقالتها من منصبها ومن زعامة حزب المحافظين.

وذكرت تراس في كلمة لها بشأن المستقبل السياسي: "نعلن استقالتنا من منصبنا وزعامة حزب المحافظين، الحزب سيختار زعيما جديدا له خلال أسبوع".

وأضافت: "سأواصل أداء مهامي حتى اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين"، مشيرة إلى أنها "أبلغت الملك بقرار الاستقالة من زعامة حزب المحافظين، على أن تواصل أداء مهامها حتى اختيار زعيم جديد".

وكان حزب المحافظين البريطاني، قد اختار يوم 5 أيلول الماضي، وزيرة الخارجية ليز تراس، رئيسة للوزراء، وزعيمة للحزب الحاكم في البلاد، خلفاً لبوريس جونسون، الذي استقال تحت الضغط تاركا ملفات شائكة لمن يخلفه.

وولدت ماري إليزابيث تراس في أكسفورد في 26 يوليو 1975 وأمضت طفولتها شمالي إنكلترا ودرست في مدرسة حكومية في ليدز، هي من أبوين يؤيدان حزب العمال وتوجهاتُهما يسارية، درست السياسةَ والاقتصاد والفلسفة في جامعة أوكسفورد.