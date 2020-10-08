بعد شفاءه.. ترامب يعود الى مكتبه ويتوعّد الصين

شفق نيوز/ دخل الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الخميس، المكتب البيضاوي "لأول مرة" منذ عودته للبيت الأبيض بعد اعلان شفاءه التام من مرض كوفيد -19.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، إن ترامب دخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض للمرة الأولى منذ عودته من مستشفى عسكري حيث كان يعالج من كوفيد-19، وذلك بعد ستة أيام على ثبوت إصابته بالفيروس.

وأوضح الناطق باسم البيت الأبيض، براين مورغنسترن، أن ترامب يطلع على المحادثات بشأن خطة مساعدة الاقتصاد، فضلا عن مستجدات الإعصار دلتا.

وقال ترامب في تغريدة بعد ذلك بوقت قليل "تلقيت إفادة للتو بشأن الإعصار دلتا وتحدثت مع غريغ أبوت حاكم ولاية تكساس وجون بيل إدواردز حاكم ولاية لويزيانا".

وشوهد أحد جنود المارينز واقفا أمام مدخل المكتب البيضاوي، في إشارة إلى أن ترامب موجود بداخله.

وكان طبيب البيت الأبيض أفاد في وقت سابق من اليوم بأنه لا أثر لأعراض "كوفيد-19" في جسد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة، مضيفا أن الرئيس لم يستخدم الأكسجين الإضافي منذ كان في المستشفى.

وعاد ترامب، مساء الاثنين الماضي، إلى البيت الأبيض بعد أن قضى عدة أيام في مركز "وولتر ريد" العسكري حيث تلقى علاجا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن ترامب، أن الدواء الذي عولج به من فيروس كورونا المستجد سيكون مجانا، وسيتم توزيعه على المستشفيات الأمريكية، مجددا في الوقت ذاته هجومه على الصين.

وهذا الخطاب هو الثاني بعد مثوله للشفاء من كورونا، وعودته إلى مكتبه في البيت الأبيض.

ولفت إلى أنه تلقى عقار ريجينيرون في أثناء تواجده في مستشفى والتر ريد العسكري، وشعر بتحسن فوري بعد تناوله.

وأشار إلى أنه أعطى تعليماته للجيش للبدء بتوزيع الدواء على المستشفيات، موضحا أنه سيكون مجانيا، ولن يضطر أحد لدفع أي مبالغ مالية مقابل الحصول عليه.

وأوضح أن شركات عدة تعمل لإنتاج لقاح مضاد لكورونا، وسيكون جاهزا للاستخدام مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.