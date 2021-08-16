بعد سقوط كابول.. هجوم غربي غير مسبوق ضد قرار واشنطن

شفق نيوز/ تتوالى الانتقادات الشديدة للولايات المتحدة وبينها مواقف من الجانب الغربي بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان ما يكرس فشل عشرين عاما من الالتزام العسكري للحلف الأطلسي في هذا البلد.

من وزير الدفاع البريطاني وصولا الى المستشارة الألمانية وخليفتها المحتمل، لم يخف الحلفاء الأوروبيون لواشنطن امتعاضهم وسط مشاهد الذعر في مطار كابول لالاف الأفغان وهم يحاولون يائسين الفرار من بلادهم.

بعد عقدين من الوجود العسكري الغربي، باتت أفغانستان في أيدي طالبان التي تقوم بدوريات في شوارع كابول ودخلت القصر الرئاسي.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن عودة طالبان الى السلطة التي طردها منها الأمريكيون في 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول هي "فشل للمجتمع الدولي الذي لم يفهم أن الأمور لا تُحلّ في ليلة وضحاها".

وهو حدث نادر في العلاقات المميزة بين لندن وواشنطن، بحيث انتقدت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون علنا منذ عدة أيام القرار الأمريكي بالانسحاب، الذي أدى الى رحيل قوات حلف الاطلسي وبينها جنود من ألمانيا وبريطانيا.

في ألمانيا، الحليف التقليدي الآخر للولايات المتحدة، كان الاستياء واضحا فيما تنشط السفارات لإجلاء رعاياها والموظفين الأفغان الذين عملوا لديها.

أكبر إخفاق

واعتبر وزير الخارجية الالماني اليوم الإثنين أن المجتمع الدولي ”أساء تقدير“ الوضع في أفغانستان، وأوضح هايكو ماس: "لا شيء إضافيا لنقوله. نحن جميعا، الحكومة، أجهزة الاستخبارات، المجتمع الدولي، أسأنا تقدير" الوضع في أفغانستان.

وقد اعتبر رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الذي تتزعّمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الإثنين أن انسحاب القوات الغربية من أفغانستان هو "أكبر إخفاق" للحلف الأطلسي منذ تأسيسه.

وقال رئيس الحزب أرمين لاشيت إن استيلاء حركة طالبان على السلطة بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي يبيّن بوضوح أن "تدخّل المجتمع الدولي لم يتكلّل بالنجاح"، وتابع "إنه أكبر إخفاق لحلف شمال الأطلسي منذ تأسيسه، ونحن أمام تحوّل تاريخي".

وعبرت المستشارة الألمانية اليوم الاثنين عن استيائها من الوضع في أفغانستان متحدثة عن "أسباب سياسية داخلية" وراء قرار الانسحاب الأمريكي.

وقالت المستشارة أمام مسؤولين في حزبها، وفق ما أفاد مشاركون في الاجتماع، إن التطوّرات الأخيرة في أفغانستان هي "أحداث مريرة" بالنسبة لكل الأشخاص "الذين حاولوا العمل من أجل التقدم والحرية في هذا البلد خاصة النساء".

خطأ

أمام هذه الانتقادات غير المسبوقة منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سيتحدث الرئيس جو بايدن عند الساعة 19,45 ت غ حول الوضع في أفغانستان.

وكان بايدن قد أكد في آخر خطاب علني له في 10 أغسطس/ آب، أنه "غير نادم" على قرار سحب كل الجنود الأمريكيين من أفغانستان بحلول 31 أغسطس/ آب.

المرارة في ألمانيا أكبر خاصة أنها كانت ثاني دولة مساهمة في القوات الأجنبية في أفغانستان في السنوات العشرين الماضية، خلف الولايات المتحدة.

وتحدث وزير الخارجية الأسبق يوشكا فيشر اليوم الإثنين عن "خطأ".

وقال فيشر الذي كان يشغل منصب وزير خارجية ألمانيا في بدء تدخل حلف الأطلسي في أفغانستان عام 2001: "لم أتوقع مثل هذا القرار بالانسحاب سريعا"، وأضاف: "نرى تداعياته اليوم".

وتريد ألمانيا نشر جنود في أفغانستان لإجلاء آخر الرعايا الأفغان المهددين بحسب مصادر برلمانية.

من جهتها استأنفت روسيا اتصالات مع طالبان، ويلتقي سفيرها في كابول الثلاثاء ممثلين عن طالبان بحسب مبعوث الكرملين إلى أفغانستان زامير كابولوف.

وعلى عكس الدول الغربية التي سارعت لإجلاء دبلوماسييها من البلاد في خضم بسط حركة طالبان سيطرتها في نهاية الأسبوع، أعلنت روسيا أنها ستبقي سفارتها في كابول مفتوحة.

وتسعى روسيا التي كانت مستعدة لوصول طالبان الى السلطة، إلى تجنب زعزعة استقرار منطقة نفوذها في آسيا الوسطى.

وكانت موسكو قد أكدت وسخرت في الأيام الماضية من فشل منافسها الأمريكي بعد عشرين عاما من الحرب في أفغانستان.