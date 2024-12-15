بعد سقوط الأسد.. تركيا تعلن عودة آلاف السوريين إلى بلدهم

شفق نيوز/ كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، يوم الأحد، عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم في الفترة بين 9 و13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة فصائل معارضة مسلحة، بقيادة "هيئة تحرير الشام" المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، على مقاليد الحكم.

‎وقال الوزير في منشور عبر منصة إكس، أن 7 آلاف و621 سورياً عادوا إلى بلادهم خلال تلك الفترة"، لافتاً إلى أن عدد السوريين الذين عادوا من تركيا بشكل طوعي وآمن ومشرف ومنتظم خلال الأيام التي سبقت الإطاحة بنظام الأسد، كان 310 في 6 ديسمبر، و176 في 7 ديسمبر، و240 في 8 ديسمبر.

‎وأضاف أنه "بعد تحرر سوريا، عاد 1259 سورياً في 9 ديسمبر، و1669 في 10 ديسمبر، و1293 في 11 ديسمبر، و1553 في 12 ديسمبر، و1847 في 13 ديسمبر".

‎وشدد يرلي قايا على أن تركيا تدير الهجرة "بمفهوم يحترم حقوق الإنسان وحرياته، ويلتزم بقيمنا الحضارية، ولا يمس النظام العام والأمن، وسنستمر في ذلك".

‎وكان وزير الداخلية التركي قد أعلن، الاثنين الماضي، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و936 ألف شخص.