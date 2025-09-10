بعد إسقاط مسيرات روسية.. بولندا تغلق مطاراتها الرئيسية

شفق نيوز- وارسو

أغلقت بولندا، يوم الأربعاء، 4 من مطاراتها الرئيسية معلنة إسقاط مسيرات روسية فوق أراضيها بعد انتهاك روسيا "المتكرر" مجالها الجوي خلال هجومها الواسع على أوكرانيا التي تتعرض لهجمات روسية مكثفة.

وقالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية، إن "بولندا استخدمت أسلحة لإسقاط طائرات مسيرة فوق أراضيها بعد انتهاكات متكررة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا".

وجاء في بيانها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "خلال هجوم اليوم الذي شنته روسيا الاتحادية على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر".

وأضاف "بناء على طلب القائد العملياتي للقوات المسلحة، استُخدمت أسلحة والعمليات جارية لتحديد مواقع الأهداف التي أُسقطت".

وأدان الجيش البولندي، في وقت سابق من اليوم، الانتهاكات المتعددة لمجال بلاده الجوي أثناء هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة، واصفًا إياها بـ"العمل العدواني الذي شكل تهديدا حقيقيًا لسلامة مواطنينا".

وأعلنت القوات المسلحة البولندية حالة تأهب قصوى ليلة أمس الثلاثاء وصباح يوم الأربعاء، تحسبًا لما وصفته بـ"غارات جوية مكثفة أخرى على أهداف في أوكرانيا".

وقالت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية في بيانها "لضمان أمن المجال الجوي البولندي، فعّل قائد العمليات في القوات المسلحة البولندية جميع الإجراءات اللازمة، وتعمل الطائرات البولندية وحلفاؤها في مجالنا الجوي، ووصلت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية والاستطلاع الراداري إلى أعلى مستويات التأهب".

وأوضحت أن "هذه الإجراءات وقائية وتهدف إلى تأمين المجال الجوي للبلاد وحماية السكان في المناطق المجاورة للمنطقة المهددة".

وأعلن مطار شوبان في وارسو للمسافرين على موقعه الإلكتروني أن عمليات الطيران متوقفة بسبب إغلاق المجال الجوي فوق جزء من البلاد، إلا أن المطار لا يزال مفتوحًا.

في غضون ذلك قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إن "بولندا أغلقت 4 مطارات منها مطار شوبان الرئيسي في وارسو اليوم، بعد أن شنت روسيا هجمات بطائرات مسيرة في أوكرانيا المجاورة قرب الحدود".