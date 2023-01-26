بعد أسبوع من انتهائها.. إيران تجدد استياءها من الاسم "المزيف" لبطولة خليجي 25

شفق نيوز/ هاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، مجدداً، يوم الخميس، المسؤولين العراقيين لإطلاقهم اسم "الخليج العربي" على بطولة خليجي 25 التي أقيمت في محافظة البصرة بدلاً من "الخليج الفارسي"، رغم اختتام البطولة منذ أسبوع.

واعتبر كنعاني خلال مؤتمر صحفي، ان "تحريف" المسؤولين العراقيين للاسم "المحرف للخليج الفارسي يتعارض مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الودية بين البلدين"، مطالباً بـ"تصحيح هذا المسار"، بحسب وكالة أنباء "فارس".

واشار الى أن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد سبق أن احتجت على هذا الإجراء، مبيناً ان "الدائرة القانونية العامة بوزارة الخارجية الإيرانية، وجهت مذكرة رسمية اعتبرت فيها هذا التصرف من قبل العراق بأنه غير مقبول وطالب العراق باحترام الأسماء الدولية".

وتابع كنعاني "من المتوقع أن تولي السلطات المسؤولة في العراق الاهتمام اللازم في استخدام الاسم الصحيح لهذه الرقعة المائية التي أكدت عليها الأمم المتحدة".

وأوضح ان "تسمية الخليج الفارسي وردت بهذا الاسم في الوثائق والخرائط وقصص الرحلات والنصوص القديمة لآلاف السنين وان خلق كلمات لا أساس لها لن يغير هذه الحقيقة".

وأكد "لكسب صداقة الآخرين، لا ينبغي لأحد أن ينفق من رأس المال الغني للتضامن التاريخي لدول المنطقة".

ومنذ انطلاق بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة في السادس من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري واختتامها في 19 من الشهر بتتويج المنتخب العراقي بكأس البطولة، توالت الاعتراضات والاحتجاجات الإيرانية على اسم البطولة.

ففي اليوم التالي للبطولة أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم اعتراضه على تسمية البطولة باسم "الخليج العربي" بدلاً من "الخليج الفارسي"، كما قدم مذكرة احتجاج إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الخصوص.

وفي الثامن من الشهر الجاري، هاجم البرلمان الإيراني، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بلغة بدت "استعلائية" بسبب الاسم أيضاً.

وبعدها أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، عن اتخاذ ما وصفتها "إجراءات لازمة" بعد استخدام العراق تسمية "الخليج العربي" عوضا عن "الفارسي".

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني عبد الامير اللهيان عن استدعاء السفير العراقي لدى طهران احتجاجا علی الموضوع نفسه.

ورداً على ذلك رفض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت الماضي، الاعتذار عن تسمية "الخليج العربي" بدلاً من "الخليج الفارسي" كما طلبت منه ايران، مؤكداً ان العراق جزء من المنظومة العربية وحريص على ديمومة العلاقة مع دول الخليج العربي، في حين أشار الى استمرار التوسط بين السعودية وإيران.

وقال السوداني، في مقابلة مع قناة "دويتشه فيله" الألمانية، على هامش زيارته إلى برلين، إن "دول الخليج العربي هذا واقع"، مضيفاً "لانريد أن ندخل في هذه الإشكاليات التي يحاول البعض إثارتها".