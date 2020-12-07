بعد ساعات من غرق سفينة إيرانية.. حادث تصادم بين سفينتين في ميناء سعودي

شفق نيوز/ أكدت الهيئة العامة للموانئ السعودية، وقوع حادث تصادم بين سفينتي إحداها سعودية والأخرى تنزانية تعمل في نقل البضائع مساء أمس الأحد.

وأشارت الهيئة العامة للموانئ السعودية في بيان على حسابها بموقع "تويتر"، إلى أن الحادث وقع في مدخل ميناء الملك عبدالعزيز التجاري بالدمام.

وأوضحت الهيئة العامة للموانئ السعودية، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تتأثر العمليات التشغيلية بالميناء.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من غرق سفينة إيرانية محملة بالحديد، يوم الأحد، خلال توجهها إلى موانئ أم قصر جنوبي العراق.

جاء ذلك وفق بيان لمدير قسم السيطرة والتوجيه البحري في الشركة العامة لموانئ العراق رمزي إيشا.

وبحسب البيان فإن "سفينة إيرانية محملة بالحديد غرقت في قناة خور عبدالله الملاحية لأسباب فنية".

وأوضح البيان أن "موقع الحادث بعيد عن مسار مرور السفن بالقرب من بويا (7) في القناة الملاحية".

وتابع أن السفينة الإيرانية واسمها "توران" تعرضت للغرق خلال محاولتها المرور باتجاه موانئ أم قصر.

وأشار إلى أن "قناة خور عبدالله الملاحية مفتوحة أمام مرور السفن التجارية ولم يؤثر غرق السفينة توران على انسيابية الحركة للسفن القادمة والمغادرة".

وفيما يتعلق بطاقم السفينة أوضح البيان أنه تم انتشالهم بالكامل وعددهم 6 أفراد من قبل طواقم الوحدات البحرية التابعة للشركة العامة لموانئ العراق المتواجدين بالقرب من موقع الحادث.