بعد ساعات من إعلان فنلندا.. السويد تقرر الانضمام لحلف الناتو

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن، اليوم الاثنين، أن بلادها ستطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، متحدثة عن "حقبة" جديدة لهذا البلد الإسكندينافي.

وقالت أندرسن، خلال مؤتمر صحفي، إن "الحكومة قررت إبلاغ حلف شمال الأطلسي برغبة السويد في أن تصبح عضوا في الحلف" مضيفة "نغادر حقبة لكي ندخل حقبة جديدة".

وكان البرلمان السويدي عقد الاثنين جلسة لمناقشة قرار الانضمام لحلف الناتو، حضرته رئيسة الوزراء.

وسبق أن أعلنت رئيسة الوزراء، الأحد، أنها تريد ضمان "دعم واسع" في البرلمان قبل إعلان القرار الرسمي للحكومة السويدية.

وجاء هذا القرار السويدي بعد ساعات من إعلان فنلندا تقدمها بطلب للانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي لن يشكل "تهديدا" في حد ذاته، لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكري.

بينما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن ترشح السويد وفنلندا لعضوية الناتو يشكل "خطأً فادحًا".

وقال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، الأحد، إن فنلندا والسويد ستصبحان "إضافات مهمة" لحلف الناتو، حيث قاد وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى المنطقة تعبيرا عن معارضته للعدوان الروسي.

وفي حديثه للصحفيين من ستوكهولم، قال ماكونيل إن فنلندا والسويد، خلافا لبعض أعضاء الحلف الغربي، من المرجح أن تكونا في وضع يمكنهما من سداد التزامات الناتو وتقديم قدرات عسكرية كبيرة.