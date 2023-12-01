بعد ساعات من انتهاء هدنة غزة.. مقتل "أم وابنها" بقصف إسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاعلام اللبنانية الرسمية، اليوم الجمعة، مقتل ام وابنها بقصف إسرائيلي استهدف بلدتهما مع تجدد النزاع المسلح مع حزب الله اللبناني بعد ساعات من انتهاء الهدنة في قطاع غزة.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مدنيين اثنين قتلا في بلدة حولا "بعد استهداف منزلهما بالقصف المعادي... وهما: ناصيفة مزرعاني ونجلها محمد".

وأكد مسؤول محلي وفرق إسعاف هذه الحصيلة لوكالة فرانس برس.

وأسفر التصعيد في جنوب لبنان عن مقتل 109 أشخاص معظمهم مقاتلون في صفوف حزب الله و14 مدنيا على الأقل بينهم ثلاثة صحافيين، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس الأسبوع الماضي. وأفادت السلطات الإسرائيلية عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين.

ودفع التصعيد بأكثر من 55 ألف شخص للنزوح، وفق الأمم المتحدة، غالبيتهم تركوا منازلهم في جنوب لبنان.