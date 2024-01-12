بعد ساعات من الغارات الامريكية على اليمن: الإبلاغ عن واقعة بحرية قرب ميناء عدن

شفق نيوز/ أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة، بأنها تلقت تقريرا عن واقعة في البحر الأحمر قرب عدن، وأن سلطات البلاد، تجرى تحققا في الأمر.

وتشير مذكرة للهيئة إلى أنه تم الإبلاغ عن واقعة على بعد حوالي 90 ميلا بحريا من جنوب شرق ميناء عدن اليمني وأن السلطات تحقق في الأمر.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من بدء الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ، مشيرا إلى أن "هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم".