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بعد ساعات من استهداف مطار بغداد.. الكويت تعلق رحلاتها إلى العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-28T21:54:28+0000
بعد ساعات من استهداف مطار بغداد.. الكويت تعلق رحلاتها إلى العراق

شفق نيوز/ أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، يوم السبت، تعليق رحلاتها إلى العراق مؤقتا وذلك بعد ساعات من استهداف صاروخي طال مطار بغداد الدولي.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية في حسابها على تويتر، "تود الخطوط الجوية الكويتية التنويه بأنه تم تعليق الرحلات إلى الجمهورية العراقية مؤقتًا، بناءً علي التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي نظرًا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية".

واصافت، "سيتم إطلاعكم على آخر المستجدات والتعليمات التي تصدر من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي في هذا الشأن".

وتعرض مطار بغداد الدولي، صباح امس الجمعة، إلى قصف بستة صواريخ على الأقل، وفقا لمصدر أمني مسؤول في تصريح لوكالة شفق نيوز.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني تفاصيل الأضرار الناجمة عن القصف الصاروخي الذي طال مطار بغداد الدولي، مشيرة في الوقت ذاته إلى توصلها لخيوط تقود للتوصل إلى منفذي الهجوم.

وقالت الخلية في بيان، إن "عصابات اللادولة الإرهابية اقدمت على استهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم بستة صواريخ نوع كاتيوشا في محاولة لاستهداف مقدرات البلد".

ووفقا للبيان فإن تلك الصواريخ "سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، مما ادى الى أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج".

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