سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد ساعات على اتفاق إسطنبول.. روسيا تقصف ميناء أوديسا في البحر الأسود

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-23T11:15:00+0000
بعد ساعات على اتفاق إسطنبول.. روسيا تقصف ميناء أوديسا في البحر الأسود

‏شفق نيوز / أعلنت أوكرانيا، يوم السبت، أن صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب.

وذكر ممثل منطقة أوديسا، سيرغي براتشوك، في بيان أن "روسيا هاجمت ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر"، مؤكداً أن "الدفاعات الجوية أسقطت صاروخين لكن أصاب صاروخين البنية التحتية للميناء".

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد أكدت تعرض ميناء أوديسا لقصف صاروخي روسي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على توقيع اتفاق في إسطنبول، لاستئناف تصدير الحبوب برعاية تركية أممية.

وذكرت فرانس برس، أن "روسيا قصفت الميناء بصاروخ نوع (كليبر)".

وعلقت الرئاسة الأوكرانية، على القصف، بالقول: "بوتين وجه ضربة إلى الأمم المتحدة، وتركيا، عبر الهجوم على ميناء أوديسا".

وطالبت وزارة الخارجية الأوكرانية، الأمم المتحدة وتركيا بـ"ضمان وفاء روسيا بالتزاماتها بشأن الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود".

من جانبها، وصفت السفيرة الأمريكية في أوكرانيا، قصف روسيا ميناء أوديسا بـ"العمل المشين"، مطالبة بـ"محاسبة موسكو على ذلك".

وأمس الجمعة، وقعت روسيا وأوكرانيا، في مدينة إسطنبول التركية، اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة ووساطة تركية، على نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأوضح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنيسكي، أن الاتفاق سيسمح بتصدير 20 مليون طن تقريبا من حصاد السنة الماضية وكذلك حصاد العام الحالي، فيما أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الجمعة، أن كييف تثق بالأمم المتحدة وليس بروسيا لتنفيذ الاتفاق.

related

مفاوضات "غوميل".. وفدا روسيا وأوكرانيا يقرران بحث النتائج مع القيادة السياسية للبلدين

Date: 2022-02-28 18:14:23
مفاوضات "غوميل".. وفدا روسيا وأوكرانيا يقرران بحث النتائج مع القيادة السياسية للبلدين

"التمساح الروسي" يدك أهدافاً عسكرية أوكرانية

Date: 2022-06-12 15:19:33
"التمساح الروسي" يدك أهدافاً عسكرية أوكرانية

بـ"مؤامرة تبدأ من الداخل".. مخطط سرّي للإطاحة ببوتين وثلاثة مرشحين لخلافته

Date: 2022-06-26 19:59:35
بـ"مؤامرة تبدأ من الداخل".. مخطط سرّي للإطاحة ببوتين وثلاثة مرشحين لخلافته

روسيا تعلن تغير مهام العملية العسكرية في أوكرانيا: أصبحت أوسع

Date: 2022-07-20 11:30:30
روسيا تعلن تغير مهام العملية العسكرية في أوكرانيا: أصبحت أوسع

أوكرانيا: مؤشرات على بدء هجوم روسي واسع شرق كييف

Date: 2022-04-18 16:16:14
أوكرانيا: مؤشرات على بدء هجوم روسي واسع شرق كييف

أوكرانيا تنشئ "أول جيش درون".. هل يشكل تهديداً جديداً لروسيا ويغيّر مسار الحرب ؟

Date: 2022-07-02 17:16:54
أوكرانيا تنشئ "أول جيش درون".. هل يشكل تهديداً جديداً لروسيا ويغيّر مسار الحرب ؟

روسيا تتحدث عن صعوبات في المفاوضات مع أوكرانيا

Date: 2022-03-16 09:05:36
روسيا تتحدث عن صعوبات في المفاوضات مع أوكرانيا

مسؤولان أمريكيان: 70% من القوة القتالية الروسية جاهزة لغزو أوكرانيا

Date: 2022-02-06 04:56:11
مسؤولان أمريكيان: 70% من القوة القتالية الروسية جاهزة لغزو أوكرانيا