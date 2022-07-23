بعد ساعات على اتفاق إسطنبول.. روسيا تقصف ميناء أوديسا في البحر الأسود

‏شفق نيوز / أعلنت أوكرانيا، يوم السبت، أن صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب.

وذكر ممثل منطقة أوديسا، سيرغي براتشوك، في بيان أن "روسيا هاجمت ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر"، مؤكداً أن "الدفاعات الجوية أسقطت صاروخين لكن أصاب صاروخين البنية التحتية للميناء".

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد أكدت تعرض ميناء أوديسا لقصف صاروخي روسي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على توقيع اتفاق في إسطنبول، لاستئناف تصدير الحبوب برعاية تركية أممية.

وذكرت فرانس برس، أن "روسيا قصفت الميناء بصاروخ نوع (كليبر)".

وعلقت الرئاسة الأوكرانية، على القصف، بالقول: "بوتين وجه ضربة إلى الأمم المتحدة، وتركيا، عبر الهجوم على ميناء أوديسا".

وطالبت وزارة الخارجية الأوكرانية، الأمم المتحدة وتركيا بـ"ضمان وفاء روسيا بالتزاماتها بشأن الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود".

من جانبها، وصفت السفيرة الأمريكية في أوكرانيا، قصف روسيا ميناء أوديسا بـ"العمل المشين"، مطالبة بـ"محاسبة موسكو على ذلك".

وأمس الجمعة، وقعت روسيا وأوكرانيا، في مدينة إسطنبول التركية، اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة ووساطة تركية، على نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأوضح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنيسكي، أن الاتفاق سيسمح بتصدير 20 مليون طن تقريبا من حصاد السنة الماضية وكذلك حصاد العام الحالي، فيما أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الجمعة، أن كييف تثق بالأمم المتحدة وليس بروسيا لتنفيذ الاتفاق.