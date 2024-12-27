بعد زينب ربيع.. السوداني يقاضي إعلام كويتية بسبب آرائها

شفق نيوز/ كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، يوم الجمعة، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رفع ضدها دعوى قضائية بسبب آرائها، وذلك بعد يوم من إعلان الإعلامية العراقية زينب ربيع عن رفع السوداني قضية ضدها.

ويوم أمس الخميس نشرت الإعلامية العراقية زينب ربيع منشوراً على حسابها في موقع "فيسبوك"، تابعته وكالة شفق نيوز، ذكرت فيه تلقيها إشعاراً بوجود شكوى قضائية ضدهاً، من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

واليوم الجمعة علقت فجر السعيد على منشور زينب ربيع قائلة "‏انا نفس الشي الأحد سأمثل أمام النيابة الكويتية بشكوى مقدمه من قبل معالي السيد محمد شياع السوداني⁩ مقدمتها الخارجية العراقية بسبب آرائي وانتقاداتي".

وأضافت "ولا أعلم إذا السيد السوداني سيبقى في منصبه أم سيغادره قبل أن تنتهي القضية اللي رافعها علي ما بين نيابة وتحقيقات ثم تحول للمحكمة وتحدد جلسة درجة أولى ثم يليها جلسة استئناف ثم يليه جلسة تمييز".

وتابعت السعيد "معالي الرئيس ما يضايقك من صوت خارج نطاق دولتك ومن غير جنسيتك اذا حلل موقف عام أو استقبل معارضين لسياستك. اذا تلاحق اللي خارج العراق ومو عراقيين فالله يعين الاخوة العراقيين على سعة بالك التي يبدو ان ظروف لبنان وسوريا جعلتك تفقدها".

ونوهت "السياسي الواثق من نفسه يفتح الحريات في بلده مو يحاول يصادرها خارج بلده ومن اشخاص مو عراقيين. من كل قلبي الله يعين العراق والعراقيين عليك".