"بعد زيارة عائلية".. والدا زوجة رئيس الوزراء الاسكتلندي عالقان في غزة

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الإسكتلندي حمزة يوسف، أن والدي زوجته الفلسطينية نادية النخلة علقا في غزة،

يوسف أوضح في تصريحات نقلتها وكالة الاناضول التركية أن "والدي زوجته، اللذين يقيمان بإسكتلندا، كانا في غزة لزيارة جدة زوجته المريضة البالغة من العمر 92 عاماً، عند وقوع التطورات الأخيرة في إسرائيل وغزة، وعلقا هناك".

وذكر يوسف أن "الإسرائيليين طلبوا منهما مغادرة البلاد، لكن ذلك لم يكن ممكناً"، لافتاً إلى أن "وزارة الخارجية البريطانية لن تتمكن من إعطاء ضمانات لمرور آمن".

وأضاف: "كما يعلم كثير من الناس، زوجتي فلسطينية، ويعيش والداها في دندي بإسكتلندا، وكانا في غزة"، لحظة بدء الاشتباكات".