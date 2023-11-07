بعد زيارة السوداني .. أمريكا تنفي بعثها رسالة إلى إيران لوقف اطلاق النار في غزة

شفق نيوز/ نفت الولايات المتحدة تصريحات إيران بأن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أنهم يسعون إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس الاثنين في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم"، إنه "في الأيام الثلاثة الماضية، أرسل الأمريكيون رسالة مفادها أنهم يسعون إلى وقف لإطلاق النار".

وعندما سألت CNN متحدثا باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي عن تصريحات عبد اللهيان أجاب قائلا: "هذا تصريح كاذب بشكل قاطع".

وأضاف: "لقد أوضحنا لإيران أنه لا ينبغي لها أن تسعى إلى توسيع الصراع والعواقب إذا اختارت القيام بذلك"، وتابع: "لقد أوضحنا أيضا علنا وسرا أننا نطالب بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، وتنفيذ عملية إطلاق سراح الرهائن سيتطلب هدنة إنسانية في القتال، وأي تأخير في هذه العملية يقع على عاتق حماس".

وجاءت تصريحات عبد اللهيان بعد أن قام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة إلى طهران، الاثنين، بعد يوم من اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بغداد.