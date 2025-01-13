بعد زلزال بقوة 6.6.. تحذير من تسونامي في اليابان

شفق نيوز/ أصدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي تحذيراً من تسونامي عقب زلزال قوي بلغت شدته 6.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة كيوشو، اليوم الاثنين.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 37 كيلومترًا (23 ميلاً) تحت سطح الأرض، مما زاد من خطورة تأثيره.

وتعمل السلطات اليابانية على تقييم الأضرار المحتملة وتحذير السكان في المناطق الساحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الكارثة، وسط حالة من التأهب تحسبًا لاحتمالية وقوع موجات تسونامي.