بعد إزاحة نتنياهو.. بينيت يجري أول اتصال هاتفي بـ"صديق إسرائل العظيم"

شفق نيوز / أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، مساء الأحد، أول اتصال هاتفي منذ توليه المنصب، بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، واصفاً إياه بـ"الصديق العظيم لإسرائيل".

يأتي ذلك بعد ساعات على انتخاب بينيت، رئيسا للحكومة الإسرائيلية، لينهي بذلك 12 عاماً من حكم سلفه بنيامين نتنياهو.

ونالت حكومة نفتالي بينيت، الجديدة، أغلبية 60 صوتا مقابل 59، في الكنيست الإسرائيلي، خلال جلسة منح الثقة التي عقدت بوقت سابق من يوم الأحد.

وعن أول اتصال هاتفي، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، أن "بينيت أجرى أول مكالمة هاتفية مع بايدن، حيث وصف الرئيس الأمريكي بـ"الصديق العظيم لدولة اسرائيل".

ووعد بينيت، بـ"العمل من أجل توطيد العلاقات بين البلدين وسبل التعاون من أجل ضمان أمن إسرائيل".

بدوره، أعلن البيت الأبيض، في بيان له، أن "بايدن تحدث مساء الأحد مع بينيت لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وأكد بايدن، خلال المكالمة، وفقا للبيان، "دعمه الثابت على مدى عقود للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وتمسكه الراسخ بضمان أمن إسرائيل"، معربا عن عزمه "الصارم" على تعميق التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن "التحديات والفرص المتعددة في المنطقة".

واتفق الطرفان، وفق البيان، على أنهما وفريقيهما "سينسقون بشكل وثيق حول القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي، بما في ذلك إيران".

كما ذكر الرئيس الأمريكي خلال الاتصال، أن "إدارته تنوي التعاون بشكل وثيق مع إسرائيل في الجهود الرامية إلى تمرير السلام والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين".