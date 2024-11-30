بعد ريفي إدلب وحلب.. "المعارضة السورية المسلحة" تعلن عن عملية عسكرية في ريف حماة

شفق نيوز/ أعلنت "المعارضة السورية المسلحة"، يوم السبت، عن بدء عملية عسكرية في ريف حماة السورية، بعد يومين من شنها هجوماً قوياً ومفاجئاً على ريفي إدلب وحلب.

وقالت المعارضة السورية المسلحة، بحسب ما نشرته قناة "الجزيرة"، القطرية، "بدأنا عملا عسكريا في محور جديد بريف حماة وسيطرنا على 6 قرى".

وأضافت، "سيطرنا على مدينة خان شيخون الاستراتيجية في أدلب"، مشيرة إلى "السيطرة على كامل الحدود الإدارية لمحافظة إدلب".

واليوم السبت، كشفت الفصائل المسلحة في سوريا، أنها نجحت في إحكام سيطرتها على محافظة إدلب بالكامل، فضلا عن قرابة 50 قرية وبلدة في سوريا أبرزها مدينة معرة النعمان بعد انسحاب قوات الجيش السوري منها.

وأكد الجيش السوري،، أنه اضطر للقيام بعملية إعادة انتشار بهدف التحضير لهجوم مضاد على جبهتي حلب وإدلب بعد خوضه معارك عنيفة هناك مع "تنظيمات إرهابية".