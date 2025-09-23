بعد رصد 3 مسيرات.. عودة الحركة الجوية تدريجياً في مطار كوبنهاغن

شفق نيوز- كوبنهاغن

استأنف مطار كوبنهاغن، صباح اليوم الثلاثاء، الرحلات الجوية، بعد تعليقها أو تحويلها خلال الليل بسبب رصد طائرات مسيرة مجهولة.

وأشارت الشرطة الدنماركية إلى "رؤية مسيرتين كبيرتين، أو ثلاث، مجهولة الهوية أمس الاثنين، مما تسبب في وقف إقلاع الرحلات من أكبر مطار في اسكندنافيا، أو تحويلها إلى مطارات أخرى قريبة".

وقال مطار كوبنهاغن الدولي، معروف أيضا باسم مطار كاستروب، في بيان على موقعه الرسمي: "أُعيد فتح مطار كوبنهاغن بعد إغلاقه بسبب نشاط طائرات مسيرة. ومع ذلك، سيكون هناك تأخير أو إلغاء لبعض الرحلات المغادرة. وعلى الركاب التحقق من شركة الطيران للحصول على مزيد من المعلومات".

وأظهرت وسائل الإعلام المحلية وجودًا أمنيًا كبيرًا في محيط المطار.

وفي الوقت نفسه، تم إغلاق مطار العاصمة النرويجية أوسلو أيضا بعد رصد طائرات مسيّرة، بحسب ما أفادت هيئة البث النرويجية "إن آر كي" في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وعادت الحركة إلى طبيعتها لاحقا.

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف أمنية متزايدة في شمال أوروبا بعد تصاعد أنشطة التخريب الروسية، وتكرار اختراق طائرات مسيّرة ومقاتلات لأجواء الناتو في الأسابيع الأخيرة.