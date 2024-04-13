بعد "رسالة اختراق".. إيران تنفي رسائل نصية تحث السكان على تخزين المياه والغذاء

شفق نيوز/ نفى رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران، رضا جلالي، تلقي المواطنين، رسائل نصية تتضمن محتوى حول "تخزين مياه الشرب والمواد الغذائية الجافة"، فيما قال موقع "إنصاف نيوز" إن هذه الرسائل هي نتيجة "عملية اختراق".

وأضاف جلالي؛ إن الرسالة النصية المرسلة بموضوع توفير الماء والغذاء مزيفة، ولا تخصنا، وسنقدم توضيحًا رسميًا في الدقائق القليلة القادمة.

واشار إلى إن أحد الأنظمة التجارية لإرسال الرسائل القصيرة الجماعية غير النشطة التابعة لمنظمة الدفاع قد تم اختراقه وقد حددنا مصدر الاختراق.