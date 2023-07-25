بعد حرق القرآن.. الأمم المتحدة تتبنى قراراً يشجب الإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة

شفق نيوز/ تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، قرارا يشجب العنف على أساس الدين والإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة.

وينص القرار ايضاً على تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومواجهة خطاب الكراهية.

ويأتي القرار بعد تكرار حوادث حرق القرآن الكريم أمام سفارتي العراق في السويد والدنمارك.

واليوم الثلاثاء، أضرم عدد قليل من النشطاء المناهضين للإسلام النار في نسخ من المصحف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن، وذلك بعد احتجاجات مماثلة في الدنمرك والسويد خلال الأسابيع الماضية أثارت غضب المسلمين.

ودعت وزارة الخارجية العراقية يوم الاثنين سلطات دول الاتحاد الأوروبي إلى "إعادة النظر بسرعة فيما يسمى بحرية التعبير والحق في التظاهر" بعد وقائع حرق المصحف.