بعد إحباط محاولة اغتيال ترامب.. بايدن: جهاز الخدمة السرية يحتاج للمساعدة

شفق نيوز/ رأى الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الاثنين، أن جهاز الخدمة السرية "يحتاج إلى مزيد من المساعدة" بعد إحباط محاولة اغتيال للمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، أمس الأحد، للمرة الثانية خلال شهرين.

‎وقال بايدن، متحدثا إلى الصحفيين في البيت الأبيض، إنه ليس لديه حتى الآن تقرير كامل عن محاولة استهداف الرئيس السابق في ملعب ترامب للغولف في ويست بالم بيتش، بولاية فلوريدا، معبرا عن سعادته لسلامته بعد محاولة قتله.

‎وكان جهاز الخدمة السرية، قد أفاد أمس الأحد، بأن أحد أفراد الحماية الخاصة بالرئيس السابق فتح النار على شخص مسلح على تخوم ملعب الغولف على بعد مئات المترات فقط من موقع ترامب.

‎وأضاف أن المشتبه به ألقى بندقية هجومية شبيهة بطراز إيه.كيه-47 (كلاشنيكوف) ومتعلقات أخرى، وفر في سيارة، لكن السلطات اعتقلته بعد ذلك.

‎وقالت وسائل إعلام أميركية إنه المشتبه به يدعى راين ويسلي روث (58 عاما)، الذي عبر من قبل عن دعمه لأوكرانيا وسبق للشرطة أن أوقفته.

‎وجاء ذلك بعد نحو شهرين من تعرض ترامب لمحاولة اغتيال بالرصاص خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، مما أسفر عن إصابته بجرح طفيف في أذنه اليمنى.