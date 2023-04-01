بعد حالة الـ40 ألف "غشاش".. ضبط رؤساء أقسام ومعلمين متلبسين بـ"الغش" في الكويت

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، يوم السبت، عن ضبط رؤساء أقسام ومعلمين مرشحين لمناصب إشرافية وإدارية مرموقة في مدارس التعليم العام، متلبسين بـ"الغش" أثناء أداء اختبارات الترقي للمنصب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن "فجوة التعليم" ليست المرض الوحيد الذي تعانيه الكويت، ولا يبدو أنه أخطر الأمراض، فالأخطر منه يكمن في "فجوة التربية والقيم"، التي سيكون من آثار فقدانها، أن جيلا حاليا وجيلا مقبلا سينالهما نصيب من إفرازاتها، فلن تكون لهما القدرة ولا الكفاءة في إدارة شؤون البلاد في المستقبل، بحسب "القبس".

وأشارت إلى أنه إذا كانت قضية الـ40 ألف طالب "غشاش" في مدارس وزارة التربية، التي تم اكتشافها مؤخرا قد شغلت الرأي العام ردحا من الوقت، وتورط فيها 26 معلما بتهمة تسريب الامتحانات، تحصلوا من ذلك على 3 ملايين دينار من "كروبات الغش"، فإن "الطامة الكبرى" تبدو في ما كشفته مصادر مطلعة، عن تورط معلمين ورؤساء أقسام مرشحين لتقلّد مناصب إشرافية وإدارية مرموقة في مدارس التعليم العام، قُبضوا متلبسين بممارسة الغش أثناء جلوسهم لاختبارات الترقي للمنصب، المقامة حالياً بوزارة التربية.

وأضافت أن هذه الممارسات ليست جديدة بل تتكرر ويتم ضبط الحالات بشكل سنوي تقريبا، بحسب المصادر، مما يجعل الأمر محاطا بظلال قاتمة من خيبة الأمل في مستويات معلمي أجيال المستقبل في البلاد.

وبينت الصحيفة الكويتية أن معلمين ورؤساء أقسام بمدارس التعليم العام، مرشحين لتقلّد وظائف إشرافية تعليمية؛ استخدموا وسائل "غش" حديثة خلال تأديتهم الاختبارات الالكترونية للوظائف الإشرافية المقامة في وزارة التربية حالياً.

ونقلت "القبس" عن مصادر مطلعة، تأكيدها أن وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان أصدر قرارات بحق بعض المعلمين الكويتيين الذين ضُبطوا بوسائل "غش"، خلال تأديتهم الاختبارات الإلكترونية للمرشحين للوظائف الإشرافية، تقضي بمنحهم "صفراً" في الاختبار وحرمانهم من الترشح للوظائف التعليمية لمدة 3 سنوات، بينما فلت آخرون من العقاب لعدم ضبطهم بأدوات الجريمة.

وأكدت المصادر أن المعلمين المعاقبين، تم ضبطهم متلبسين بالجرم، من قبل المراقبين، حيث كانوا يستخدمون أدوات هواتف نقالة وسماعات، وحاولوا استخدامها أثناء الاختبارات الالكترونية، وتم تسجيل محضر غش بحقهم، ومن ثم رفع تقرير مفصل بالواقعة الى قطاع التعليم العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكرت المصادر أن عدوى الغش عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة تتناقل بين المدرسين والطلبة، وهو ما ينذر بالخطر على مستقبل الأجيال، ولا سيما ان الاختبارات الخاصة بالمعلمين والمتعلمين تشهد على حدٍّ سواء وقائع مؤسفة وحالات غش متعددة سنوياً.