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بعد حادثة نيس.. هجوم على قنصلية فرنسية في السعودية

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-29T11:18:07+0000
بعد حادثة نيس.. هجوم على قنصلية فرنسية في السعودية

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة السعودية، يوم الخميس، عن "هجوم بآلة حادة على القنصلية الفرنسية في مدينة جدة".

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن "القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف الرائد الغامدي، بأنه "تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

يأتي ذلك بعد ساعات من هجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وجرح آخرون، فيما تحدث مصدر بالشرطة الفرنسية عن قطع رأس إمرأة خلال الهجوم.

ويأتي الهجوم بينما لا تزال فرنسا تعاني مما ترتب على قطع رأس المدرس صمويل باتي هذا الشهر على يد رجل من أصل شيشاني، برر فعلته بأنه "كان يريد معاقبة باتي على عرض رسوم كاريكاتورية للنبي محمد على التلاميذ في درس عن حرية التعبير".

ومنذ مقتل باتي، أعاد المسؤولون الفرنسيون التأكيد على الحق في نشر الرسوم التي عُرضت على نطاق واسع في مسيرات تضامنا مع القتيل، وأثار ذلك موجة غضب في العالم الإسلامي، حيث اتهمت بعض الحكومات الزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون باتباع أجندة مناهضة للإسلام.



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