بعد حادثة القطارين.. قتلى بانهيار بناء من 10 طوابق في القاهرة

شفق نيوز/ بعد ساعات على وقوع فاجعة القطارين في سوهاج المصرية، انهار بناء سكني مؤلف من 10 طوابق صباح اليوم السبت، بمنطقة جسر السويس بالقاهرة بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، وعملت 40 سيارة إسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين، مع استمرار البحث.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 108 آخرين في حادث اصطدام قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج.