بعد حادثة "الظفيري والمطيري".. الكويت توجه دعوة لمواطنيها الراغبين بالصيد في العراق

شفق نيوز/ دعت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الثلاثاء، مواطنيها الراغبين بممارسة هواية الصيد في العراق الى التقيد بتعليمات السلطات العراقية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، أنها "تدعو المواطنين الراغبين بممارسة هواية الصيد في أراضي جمهورية العراق الشقيق إلى ضرورة التقيد بالإجراءات واللوائح والتعليمات التي تفرضها السلطات العراقية لتنظيم تلك الأنشطة والتي تؤكد على ضرورة تطابق تأشيرة الدخول مع الغرض الفعلي من الزيارة سواء كانت سياحية أم لأغراض الصيد".

ودعت الوزارة المواطنين الراغبين بالذهاب إلى العراق بغرض ممارسة هواية الصيد الى التقيد بالمعايير العراقية الخاصة بحماية ومرافقة الصيادين وقرارات السلطات الأمنية العراقية بتطبيق شروط سمة الدخول للصيد وتدابير وآليات التنقل وحماية الصيادين وذلك من أجل تفادي تعرضهم للمساءلة القانونية والابتعاد عن المخاطر التي قد يتعرضون لها في هذا الشأن.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صدر مساء الثلاثاء، 26 كانون الأول 2023، بالعثور على جثتي المواطنين الكويتي انور الظفيري والسعودي فيصل المطيري، في صحراء الانبار الكبرى غربي البلاد، إثر انفجار "عبوة ناسفة قديمة" من مخلفات تنظيم "داعش"، في حين شددت على ضرورة استحصال سمة الدخول الى الاراضي العراقية والتقيد بالمعايير الخاصة بحماية ومرافقة الصيادين.