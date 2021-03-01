سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد حادثة السفينة الإسرائيلية.. نتنياهو يتوعد إيران بضرب مواقعها في المنطقة وسوريا أول الأهداف

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-01T06:51:50+0000
بعد حادثة السفينة الإسرائيلية.. نتنياهو يتوعد إيران بضرب مواقعها في المنطقة وسوريا أول الأهداف

شفق نيوز / توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، يوم الاثنين، إيران، وهدد بضرب مواقعها في كل المنطقة، ردا على حادثة السفينة الإسرائيلية.

وتعرض محيط العاصمة السورية دمشق، في ساعة متأخرة من ليل الأحد (٢٨ شباط ٢٠٢١) إلى قصف إسرائيلي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأنّ قصف دمشق تركّز ضد أهداف إيرانيّة فقط، ردا على هجوم استهدف الخميس الماضي، سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.

وألقى نتنياهو، باللوم على إيران في الانفجار الذي استهدف سفينة إسرائيلية في الخليج، إذ يعتقد المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون، أن إيران كانت وراء الهجوم على السفينة، وحذروا منذ فترة طويلة من أن طهران قد تختار استهداف المصالح البحرية الإسرائيلية، مما يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد من خلال إعاقة استيراد البضائع.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية، إن "الهجوم على السفينة هو عمل من صنع إيران، فهي العدو الأكبر لإسرائيل"، لافتا إلى أن "قواته ستضرب إيران في كل المنطقة".

وتابع: "لن يكون بيد الإيرانيين سلاح نووي، باتفاق أو بدون اتفاق، هذا ما قلته لصديقي الرئيس بايدن".

وكان موقع "والا" الإسرائيلي، قد نقل عن مسؤولين أمنيين، قولهم إن الهجوم على السفينة الإسرائيلية بخليج عمان مؤخرا نفذته بحرية الحرس الثوري الإيراني، وأن طهران تخطط لمزيد من الهجمات.

related

طهران تتهم إسرائيل بإغتيال عالم نووي إيراني وتوجه رسالة للمجتمع الدولي

Date: 2020-11-27 15:34:29
طهران تتهم إسرائيل بإغتيال عالم نووي إيراني وتوجه رسالة للمجتمع الدولي

المتحدث باسم القوات الإيرانية يهدد بـ"إبادة تل أبيب وحيفا" لو ارتكبت إسرائيل خطأ ضد بلاده

Date: 2021-01-27 16:28:08
المتحدث باسم القوات الإيرانية يهدد بـ"إبادة تل أبيب وحيفا" لو ارتكبت إسرائيل خطأ ضد بلاده

ابنة رفسنجاني تحث لثورة تحديث وتدعو لإعادة النظر في الموقف من إسرائيل

Date: 2020-10-09 04:34:37
ابنة رفسنجاني تحث لثورة تحديث وتدعو لإعادة النظر في الموقف من إسرائيل

إيران ترسل لاعبين إلى إسرائيل في تطور أول من نوعه

Date: 2020-11-05 13:05:18
إيران ترسل لاعبين إلى إسرائيل في تطور أول من نوعه

مسؤول ايراني يعد فيروس كورونا "حربا عالمية ثالثة" تديرها امريكا واسرائيل

Date: 2020-03-24 11:03:00
مسؤول ايراني يعد فيروس كورونا "حربا عالمية ثالثة" تديرها امريكا واسرائيل

"قائمة استهداف أميركية - إسرائيلي".. هل حسن نصر الله التالي؟

Date: 2020-11-30 05:09:32
"قائمة استهداف أميركية - إسرائيلي".. هل حسن نصر الله التالي؟

روحاني يعلق على "صفقة القرن" ويفتح باب الحوار مع امريكا بشرط

Date: 2019-05-29 13:38:15
روحاني يعلق على "صفقة القرن" ويفتح باب الحوار مع امريكا بشرط

إحباط مخطط إيراني يستهدف سفارات إسرائيل وأميركا والإمارات

Date: 2021-02-02 10:05:37
إحباط مخطط إيراني يستهدف سفارات إسرائيل وأميركا والإمارات