بعد حادثة الانفجار في أسبانيا .. "دم وعيون حيوانات" في رسائل إلى سفارات كييف

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الجمعة، عن تلقي عدة سفارات أوكرانية في الخارج "طرودا دموية" تحتوي على عيون حيوانات، بعد إرسال سلسلة من الطرود المفخخة لمقار في إسبانيا من بينها سفارة أوكرانيا في مدريد، وذلك بعد يومين من انفجار رسالة كان موجهة إلى السفير الأوكراني لدى إسبانيا وادت الى إصابة موظف.

وكتب المتحدث باسم الوزارة أوليغ نيكولينكو على موقع فيسبوك إن "طروداً تحتوي على سائل ذي لون ورائحة مميزة أُرسلت لسفارات كييف في المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا، وإلى القنصليات في نابولي وكراكوف وبرنو، بحسب رويترز.

ونقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء، الخميس، عن مسؤول كبير قوله إن ثلاث بعثات دبلوماسية أوكرانية تلقت رسائل تهديد مغموسة بسائل أحمر، وذلك بعد يوم من انفجار طرد ملغوم في سفارة بلاده في إسبانيا.

وانفجر طرد كان موجها إلى السفير الأوكراني لدى إسبانيا في السفارة في مدريد الأربعاء أثناء قيام مسؤول أمني بفحصه، مما تسبب في إصابته بجروح طفيفة.