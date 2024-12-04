بعد جولة إقليمية.. وزير الخارجية الإيراني يزور العراق يوم الجمعة

شفق نيوز/ أفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، يوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيتوجه إلى العراق بعد غد الجمعة لمواصلة المشاورات حول التطورات في سوريا.

وأشارت الوكالة إلى أن عراقجي سيلتقي في بغداد كبار المسؤولين العراقيين للتشاور حول الأحداث في سوريا والتطورات الإقليمية.

ولفت الوكالة إلى أن عراقجي أجرى في الأسبوع الماضي، جولة إقليمية شملت سوريا وتركيا للتشاور وإجراء محادثات حول تطورات الأوضاع في سوريا، حيث عبّر عن مواقف إيران تجاه هذه التحولات.

وخلال زيارته إلى سوريا، أجرى عراقجي مشاورات مع بشار الأسد، رئيس الجمهورية السورية.

وفي هذا اللقاء، وصف وزير الخارجية الإيراني التحركات الأخيرة للجماعات الإرهابية بأنها "جزء من مؤامرات أعداء استقرار وأمن المنطقة، واعتبر أنها تظهر انسجام الأهداف الخبيثة للإرهابيين مع أمريكا والكيان الصهيوني، الذين يسعون لمواصلة إشعال الحروب وزعزعة الأمن في المنطقة، وتعويض إخفاقات الصهاينة أمام جبهة المقاومة".

وأكد عراقجي ثقته بأن سوريا، كما هزمت الإرهاب في الماضي، ستتمكن مرة أخرى من التغلب على الجماعات الإرهابية.