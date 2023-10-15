بعد جولة عربية..  بلينكن يعود من جديد إلى إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأحد، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سيعود لإسرائيل، بعد أيام من مغادرتها.

وقالت الخارجية الأميركية إن بلينكن وصل القاهرة، وسيعود إلى إسرائيل يوم الاثنين.

وكان ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، قد اجتمع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض، اليوم الأحد، وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.

وأكد ولي العهد السعودي خلال الاجتماع ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكداً سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

ووصل بلينكن لإسرائيل، الخميس الماضي، حيث التقى رئيس وزراء إسرائيل بينيامين نتنياهو.

وقبل مغادرته إلى إسرائيل، أكد بلينكن للصحفيين على دعم بلاده الثابت لها، وقال: "تدعم الولايات المتحدة إسرائيل. وندعمها اليوم وغدا وسندعمها كل يوم بعد ذلك".

وأضاف: "نحن مصممون على ضمان حصول إسرائيل على كل ما تحتاج له للدفاع عن نفسها".

وقام وزير الخارجية أنتوني بلينكن بجولة عربية شملت الأردن وقطر والسعودية والإمارات ومصر التقى خلالها بكبار المسؤولين.

وجاء في بيان صحفي أصدره ماثيو ميلر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية، أن الوزير "سيكرر إدانته للهجمات الإرهابية في إسرائيل بأشد العبارات"، كما سيؤكد الوزير مجددا "تضامن الولايات المتحدة مع حكومة وشعب إسرائيل"، وسيقوم الوزير "بإطلاع الشركاء الإقليميين على الجهود المبذولة للمساعدة في منع انتشار الصراع، وتأمين الإفراج الفوري والآمن عن الرهائن، وتحديد آليات حماية المدنيين" وفق البيان.